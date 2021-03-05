В Брянске на дорогах устранили ямки на площади 291 квадратный метр

В Брянске дорожные организации проводят ямочный ремонт. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске с начала недели на дорогах устранили ямки на общей площадью 291 квадратный метр. Из них 80 квадратов — за 4 марта. В пятницу, 5 марта ямки "залатали" на проспекте Станке Димитрова, улицах 11 лет Октября, Инженерной, Куйбышева, Котовского. Ремонтируют как гарантийные, так и старые дороги, где капитальный ремонт не производился долгое время. Ремонт дорожного полотна пока ведут точечно, устраняя ямки и выбоины там, где они особенно создают угрозу безопасности движения, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На гарантийных дорогах, которые капитально ремонтировали не позднее, чем пять лет назад, устранение дефектов ведется за счет средств подрядчиков.

На старых дорогах, где капитальный ремонт производился давно, ямочный ремонт выполняет МБУ «Дорожное управление города Брянска». В период зимних морозов дорожники устраняли ямочность методом холодного асфальта. С потеплением стали использовать рециклер на площади 1142 квадратных метров. Сейчас точечный ремонт ведут в ежедневном режиме.

Отметим, что сегодняшние погодные условия не сопутствуют проведению запланированного капитального ремонта на 28 улицах города.

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