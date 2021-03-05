В Брянской области лесничий попался на взятке в 255 тысяч рублей

В Карачевском районе Брянской области участковый лесничий попался на взятке 255 тысяч рублей. Фото: пресс-служба СУ СУ России по Брянской области.

В Карачевском районе Брянской области участковый лесничий попался на взятке в 255 тысяч рублей. Следователи предварительно установили, что подозреваемый с ноября 2018 года по декабрь 2019 года получил от лесозаготовителя взятку в сумме 255 тысяч рублей. Такое вознаграждение ему полагалось за беспрепятственное предоставление возможности осуществить лесозаготовку на территории, находящейся под контролем задержанного.

- Подозреваемому предъявили обвинение, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. - С учетом того, что он признал свою вину и по ходатайству следователей, лесничего заключили под домашний арест.

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