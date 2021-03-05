В Брянске на улице Делегатской столкнулись фургон и легковушка

Два автомобиля - легковой и фургон - столкнулись на окраине Бежицкого района Брянска утром в пятницу, 5 марта. О происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях.

Случай произошел на улице Делегатской. Это в поселке Бежичи.

Автор поста уточнил, что машины столкнулись около 09.10. Обе получили значительные механические повреждения. Их рассматривали автомобилисты и общались на повышенных тонах.

В комментариях водители отметили, что на этом участке утром была очень скользкая дорога. Возможно, это и стало причиной ДТП.

Пострадал ли кто-то в этом ДТП – неизвестно. Пока информация о происшествии из Госавтоинспекции не поступала.

Кстати, в это же утро еще одна автоавария произошла на улице Ульянова – недалеко от бани. Дорогу не поделили две легковых иномарки.

Официальных данных о ЧП также нет.

Кстати, за последние сутки в регионе не зафиксировали дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

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