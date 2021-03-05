Брянские кадеты участвуют в акции «Рыцари на все времена»

Воспитанники Дятьковской кадетской школы имени Героя Советского Союза Ивана Андреевича Кашина вместе со всеми кадетами области участвуют в акции «Рыцари на все времена». Фото: пресс-служба Правительства Бярнской области.

Воспитанники Дятьковской кадетской школы имени Героя Советского Союза Ивана Андреевича Кашина вместе со всеми кадетами области участвуют в акции «Рыцари на все времена».

Дятьковские кадеты прочли стихотворение Роберта Рождественского «Все начинается с любви». Также они уверили женщин, что готовы встать на защиту Родины, своих семей и матерей, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

Акция приурочена к Международному женскому дню. Ее цель – подарить женщинам запоминающееся поздравление и праздничное настроение.

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