16 марта 2021 года на базе Брянского областного Центра оказания услуг «Мой бизнес» состоится мастер-класс на тему: «Практическая Европейская сертификация CE»

Фото: Центр оказания услуг «Мой бизнес».

Тема сертификации и оценки соответствия для Евросоюза является одной из наиболее востребованных как у начинающих, так и опытных экспортеров. С одной стороны, она воспринимается как наиболее сложная для понимания, так как европейские процедуры значительно отличаются от традиционных подходов к техрегулированию, как например, в России, ЕАЭС, Китае, США и других странах. С другой стороны, соответствие европейским нормам обеспечивает выход на рынок Евросоюза, доля импорта которого составляет более 15% от общемирового, а также выход на более чем 120 стран мира, которые готовы импортировать товар с маркировкой СЕ не являясь членами ЕС, в силу высокого авторитета и признания европейской системы оценки соответствия, как наиболее объективной и гарантирующей безопасность. Данный вебинар будет полезен экспортно-ориентированным предприятиям СМСП промышленного несырьевого экспорта, рассматривающим для себя выход на рынки Евросоюза и за его пределы.

В целях повышения уровня информированности субъектов МСП Брянской области заинтересованных в развитии экспортного потенциала своих предприятий Центр поддержки экспорта Брянской области ГАУ БО ЦОУ «Мой бизнес» проведет 16 марта 2021 года онлайн мастер-класс на тему: «Практическая Европейская сертификация CE».

Мастер-класс состоит из двух частей, первая сессия знакомит слушателей с теоретической базой и основами подхода к оценке технического соответствия в Евросоюзе, а вторая – разъясняет слушателям практические аспекты сертификации и системы надзора за рынком в ЕС, которые позволят экспортерам избежать лишних расходов и напрямую обращаться в сертифицирующие органы.

О чем узнают слушатели:

- о видах стандартизации, типах региональных стандартов и происхождении европейских стандартов

- о Директивах по техническому регулированию (сертификации) и как с ними связаны Гармонизированные стандарты Евросоюза

- о роли Уполномоченного представителя и о том, как он может помочь или навредить экспортеру(!);

- об основных понятиях и составляющих процедуры «Оценки Соответствия»

- o том, из чего состоит и какие требования предъявляются к «Технической документации»

- об уполномоченных органах по сертификации в Евросоюзе (Notified body)

- o маркировке СE и что она означает

- о секретах сертифицирующих органов, о которых вам никто не расскажет

- о том, как сэкономить на тестировании и избежать лишних расходов

- о современных требованиях по упаковке, маркировке и вторичной переработке продукции, которые также нужно учесть при сертификации

- о структуре и особенностях работы системы технического надзора в Евросоюзе – что нужно знать порядочному экспортеру и чего опасаться нарушителям закона…

Слушатели смогут задать свои вопросы спикеру после мастер-класса. В качестве бонуса участники получат:

1) Файл презентации семинара с прямыми ссылки на основные законодательные директивы ЕС (большинство с переводом на русский язык)

2) Электронную брошюру голландского специалиста по CE-сертификации Ханса Зюйдервика «10секретов CE-маркировки, о которых вам не расскажут сертифицирующие органы».

3) Ссылки на базу аккредитованных уполномоченных органов ЕС по Сертификации.

Ведущий мастер-класса – Илья Шпирт, эксперт-практик по экспорту в Евросоюз, автор образовательных программ и семинаров для экспортно-ориентированных компаний субъектов МСП, спикер Московского Экспортного Центра и МИМОП при ТПП РФ, экспортный коуч Российского Экспортного Центра, приглашённый лектор РЭУ им.Плеханова, ВКШУ РАНХиГС и РУДН.

Принять участие в онлайн мастер-классе могут представители малого и среднего предпринимательства Брянской области. Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация. По итогам мероприятия слушатели получают сертификат участника. Онлайн мастер-класс пройдет 16 марта 2021 года, начало в 10-30.

По вопросам участия и регистрации Вы можете обратиться по телефонам:

- (4832) 57-66-26, +7-980-334-56-20 или эл. почте: gsv@btpp.org (контактное лицо Гудовский Сергей Викторович), а также в Центр поддержки экспорта Брянской области по тел.: (4832) 58-92-78.