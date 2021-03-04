В Брянске на треть развалилась улица Речная

Подрядчику вышлют уведомление с требованием в течение двух недель провести ремонт дороги. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске прошла проверка качества ремонта дорог, находящихся на гарантии. Больше всего претензий вызвала улица Речная. Здесь за зиму на 2,5 тысячах квадратных метров образовались многочисленные дефекты. В общей сложности это 30 процентов от площади проведенного ремонта.

Реконструкцию 8,5 тысяч квадратных метров улицы Речной делали в 2016 году. На тот момент качество асфальта нареканий у технадзора не вызвало. Но пятилетний гарантийный срок трасса все же не прошла. По условиям контракта в течение пяти лет устранять дефекты должна подрядная организация, которая делала ремонт.

Подрядчику вышлют уведомление с требованием в течение двух недель провести ремонт дороги, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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