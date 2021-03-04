Новым председателем брянского общественного совета избрали Ирину Агафонову

В Брянске сформировали новый состав общественного совета при главе города. В него вошли 30 человек: педагоги, медики, руководители предприятий и деятели искусства. Об этом сообщили в пресс-службе Брянского горсовета.

Председателем нового общественного совета стала главный врач поликлиники №1 Ирина Агафонова. На первом заседании избрали руководителей совещательного органа, президиум, сформировали четыре действующие комиссии.

Общественный совет при главе города избирают каждые три года. В него входят видные деятели из разных сфер жизнедеятельности. Работа в совете осуществляется на безвозмездной основе.

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