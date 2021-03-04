Актеры дубляжа сняли ролик с участием голосового ассистента ВТБ Онлайн

Фото: "ВТБ".

Актеры дубляжа Аниса Муртаева, Дарья Блохина, Карен Арутюнов и Альберт Ибрагимов, ставшие известными благодаря серии роликов в социальных сетях, сняли новое видео с участием голосового ассистента ВТБ Онлайн и анонсировали прямой эфир в комнате ВТБ в Clubhouse.

Новый ролик актеров, дублировавших героев популярных зарубежных сериалов, посвящен применению голосового помощника ВТБ Онлайн в реальной жизни. Знаменитая четверка снова едет в машине и вспоминает про день рождения их лучшего друга – Джереми Маккалистера. Водитель предлагает перевести ему деньги, но сетует на то, что сам не может этого сделать, ведь он постоянно находится за рулем. На помощь приходит голосовой помощник ВТБ Онлайн.

Рассказать о съемках ролика и провести мастер-класс для всех желающих научиться говорить голосами, которые уже стали легендарными, актеры дубляжа смогут 5 марта в 19.00 в комнате ВТБ в Clubhouse.

«Голосовые технологии – один из ярчайших трендов последних лет, они все глубже проникают в нашу повседневную жизнь, и для многих эти голоса стали уже практически родными. Сегодня без такого ассистента почти невозможно представить работу навигатора, поисковых сервисов и даже «умного дома». Логично, что и свои финансовые вопросы пользователи теперь могут решить с помощью голоса. Ребята из ставшей популярными четверки актеров дубляжа как никто передают настроение и суть нашей новой технологии – они могут помочь в любой жизненной ситуации и остаются максимально дружелюбными для всей аудитории», - комментирует руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

«Мы с удовольствием откликнулись на просьбу команды ВТБ снять ролик с участием голосового ассистента. Сейчас тема голосовых помощников очень популярна, так что было приятно лично с ним “поработать”. Кстати, видео мы записали довольно быстро — свою роль голосовой ассистент сыграл на отлично. Здорово, что банки разрабатывают таких универсальных помощников на все случаи жизни — наконец-то теперь у меня будет возможность переводить деньги за рулем без угрозы для жизни», — пошутил актер дубляжа Карен Арутюнов.

ВТБ запустил голосового ассистента в своем мобильном банке в феврале. Теперь клиенты смогут за считанные секунды получить консультацию или совершить необходимые операции, обратившись голосом к помощнику. Это позволит увеличить скорость работы с приложением в 2-3 раза. Запустить голосового ассистента легко — нужно просто сказать «Привет, ВТБ!» или кликнуть на соответствующую иконку в ВТБ Онлайн. На первом этапе помощник сможет проконсультировать клиента почти по 800 вопросам, которые касаются ключевых продуктов банка. Он расскажет о картах, кредитах и ипотеке в банке, ответит на вопросы о работе приложения, поможет перевести деньги друзьям и близким или пополнить мобильный телефон.

Лицензия №1000.