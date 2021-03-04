Житель Брянской области незаконно нарубил деревьев на 80 тысяч рублей

В Брянской области жителя села Васьковичи Почепского района поймали на незаконной рубке леса. Следствие установило, что в октябре 2020 года мужчина срубил деревья на территории Милечского участкового лесничества.

Своими действиями он причинил государству свыше 80 тысяч рублей ущерба. Еще при предварительном расследовании задержанный добровольно возместил 50 тысяч рублей. Также следователи наложили арест на его машину.

Уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере рассмотрит Почепский районный суд, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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