В Брянске задержали торговцев оружием

В Брянске задержали двух торговцев оружием. Сотрудники линейного отдела МВД и управления ФСБ провели оперативно-разыскное мероприятие «Проверочная закупка».

При обысках у граждан изъяли две минометные мины 82 миллиметров, один 45-миллиметровый снаряд и гранаты Ф-1.

Следственный отдел брянского линейного отдела МВД возбудил уголовное дело за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия.

В настоящий момент ведется следствие, рассказали в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

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