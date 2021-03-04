Брянские театры приглашают зрителей на капустник

Брянский областной театр драмы имени Алексея Толстого проведет театральные капустники, посвященные Международному дню театра. События состоятся 26, 27, и 28 марта в 18.00 на сцене драмтеатра. Напомним, в 2020 году традиционный капустник не состоялся из-за распространения коронавируса.

27 марта также пройдет церемония награждения лауреатов регионального театрального конкурса «Успех – 2020 – 2021». Жюри оценит премьеры драмтеатра, театра кукол и ТЮЗа за 2020 и 2021 годы. Зрители также смогут проголосовать за понравившийся спектакль из конкурсной программы.

Артисты брянских театров подготовили для зрителей сюрпризы, откровения и заряд невероятных эмоций в течение всех трех дней, рассказали в Брянском областном театре драмы имени Алексея Толстого.

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