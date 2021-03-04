Шприц для птиц. Каждая прививка должна быть эффективной

Фото: ФГБУ «Брянская МВЛ».

Здоровье птицы – одно из главных условий повышения рентабельности производства для любого птицеводческого хозяйства. Чтобы выпускаемая продукция соответствовала высоким стандартам качества и внутреннего и внешнего рынка, птицеводческие предприятия проводят целый комплекс профилактических мероприятий по предупреждению различных заболеваний птицы. На сегодняшний день вакцинация неизменно остается основой специфической профилактики различных заболеваний птиц.

Программы иммунопрофилактики птицеводы определяют с учетом эпизоотической ситуации в регионе и на предприятиях. Как правило, это вакцинация кур против болезни Ньюкасла, синдрома снижения яйценоскости, инфекционного бронхита кур и других.

После профилактических прививок необходимо проведение контроля у птицы напряженности поствакцинального иммунитета. Такую работу уже на протяжении нескольких десятилетий осуществляет Брянская межобластная ветеринарная лаборатория.

Фото: ФГБУ «Брянская МВЛ».

«Мы проводим серологические исследования сыворотки крови птиц с целью выявления специфических антител к заболеванию, от которого, собственно, и проводилась вакцинация», — отмечает ветеринарный врач ФГБУ «Брянская МВЛ» Ольга Коваль. «Выявленные антитела в крови птицы свидетельствуют о наличии иммунитета к заболеванию».

Чтобы определить напряженность иммунитета птицы к конкретному заболеванию, специалисты лаборатории используют метод иммуноферментного анализа (ИФА). ИФА — это современное лабораторное исследование, в ходе которого ведется поиск специфических антител (и/или антигенов) в крови к заболеванию с целью выявления не только этиологии, но и стадии болезни, определения напряженности поствакцинального иммунитета.

Ветеринарные специалисты отмечают, что лабораторный контроль напряженности иммунитета поголовья дает возможность оценить эффективность проводимой вакцинации. Полученная в ходе исследований информация помогает своевременно корректировать меры, направленные на оздоровление и профилактику хозяйств от различных заболеваний птиц. А значит, сделать отрасль более эффективной.

Получить подробную информацию о порядке проведения и стоимости исследований можно по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная 7. Тел. 8 (4832)32-77-17, эл. почта: bmvl32@yandex.ru, VK: bmvl32, Instagram: @bmvl32, а также на официальном сайте учреждения в разделе «Заказчику». Специалисты учреждения проконсультируют Вас о том, как правильно отобрать и доставить материал в лабораторию.

Источник: ФГБУ «Брянская МВЛ»