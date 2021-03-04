Инженеры БМЗ отмечены в престижном профессиональном конкурсе

На фото БМЗ слева направо: верхний ряд – Л. Голубина, Л. Сконникова, Л. Гуревич; нижний ряд – И. Козлова, А. Бражников, А. Думчев, И. Щукина.

Десять специалистов Брянского машиностроительного завода (БМЗ, входит в состав ОА «Трансмашхолдинг») пополнили элиту инженерного корпуса страны по итогам Всероссийского конкурса «Инженер года-2020».

Итоги престижного конкурса подвели Российский и Международный союзы научных и инженерных общественных объединений.

Победителями профессионального состязания стали работники управления сопровождения серийной продукции Александр Бражников и Артём Думчев, Ирина Щукина из управления главного технолога, лауреатами – специалисты управления главного технолога Лариса Соловьёва и Александр Никитин.

Звания «Профессиональный инженер России» удостоены представители управления сопровождения серийной продукции Любовь Сконникова, Ирина Козлова, Ольга Лысикова, Людмила Голубина, а также Лев Гуревич из управления главного технолога.

В число лучших инженеров России вошли как опытные работники БМЗ, так и молодые специалисты.

Среди заслуженных инженеров отмечена Любовь Сконникова, имеющая звание «Почётный ветеран труда БМЗ». Она показала высокий профессионализм при участии в разработке и модернизации целой линейки маневровых и магистральных тепловозов.

Широкие возможности для профессиональной самореализации, повышения мастерства, участия в инновационных разработках, совершенствовании продукции и производственных процессов на БМЗ получает молодёжь. Это подтверждается победами в номинации «Инженерное искусство молодых».

Артём Думчев внёс весомый вклад в организацию испытаний новых магистральных грузовых тепловозов. Ирина Щукина проявила себя в рационализаторской деятельности, в разработке и внедрении в производство управляющих программ для современного оборудования, совершенствовании технологических процессов. Александр Бражников отмечен за активное участие в работе по повышению качества, надёжности и уменьшению себестоимости продукции БМЗ. Лауреат конкурса Александр Никитин – автор восьми опубликованных научных работ, участник пяти конференций, в том числе международных, постоянно работает над снижением трудоёмкости и улучшением условий труда электросварщиков.

То, что представители Брянского машиностроительного завода в очередной раз вошли в число лучших инженеров России, доказывает высокий профессионализм коллектива предприятия и активное участие в инновационных технических разработках.