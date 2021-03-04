В Брянской области выявили 89 новых случаев коронавируса

89 жителям Брянской области диагностировали коронавирус в минувшие сутки. Такова официальная информация регионального оперштаба на утро четверга, 4 марта.

Общее число ковид-положительных на Брянщине достигло 33274. Из них 32401 человека – или 97,4 процента – уже победили инфекцию. Непосредственно накануне зафиксировали 88 выздоровлений.

В отчетный период зафиксировали две новые смерти от ковида. А всех жертв коронавируса теперь 262.

Брянская область находится на 39 месте в России по числу инфицированных жителей с начала пандемии. Суточный прирост заболеваемости составил около 0,3 процента.

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