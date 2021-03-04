От коронавируса в Брянской области умерли еще двое

Общее число умерших от ковида на Брянщине достигло 262. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянской области еще два человека умерли от коронавируса. Новые смерти от опасной инфекции подтвердили накануне – сообщил региональный оперативный штаб утром в четверг, 4 марта. Общее число умерших от ковида на Брянщине достигло 262.

За сутки 88 пациентов выздоровели от коронавируса. Общее количество вылечившихся теперь составляет 32401.

По последним данным, в Брянской области зарегистрировано 33274 случаев заболевания «Ковид-19». Прирост новых случаев – 89. Сейчас наш регион занимает 39 место в России по суммарному числу заболевших с начала пандемии.

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