Под Дятьковом неустановленный водитель сбил пьяного пешехода

Неустановленный автомобилист сбил пьяного пешехода в Дятьковском районе утром в среду, 3 марта. Пострадавшего с различными травмами госпитализировали, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Случай произошел около 09.20 на 2-м километре автодороги «Сельцо-Косилово».

По предварительной информации, 25-летнего пьяного брянца, идущего по проезжей части, сбил некий автомобилист. Тот двигался со стороны деревни Сельцо в сторону деревни Косилово. После совершения ДТП неизвестный оставил место происшествия.

- У пешехода медики диагностировали ушибленную рану правой брови, гемартроз (то есть кровоизлияние - Ред.) левого коленного сустава, перелом бедра, ушиб правого колена, - уточняют в Госавтоинспекции. - Пострадавшего увезли в больницу.

По факту происшествия полицейские проводят проверку.

Напомним, всего за сутки в регионе случилось три ДТП с пострадавшими. Два человека погибли, столько же - получили травмы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».