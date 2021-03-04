В Брянске водитель «Лады» сбил мальчика на «зебре»

В Брянске водитель «Лады» сбил перебегающего дорогу по нерегулируемой «зебре» мальчика. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянске водитель «Лады» сбил перебегающего дорогу по нерегулируемой «зебре» мальчика. 11-летнего пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.

Случай произошел на улице Белорусской в Фокинском районе около половины третьего дня. Наезд на мальчика совершил 35-летний водитель автомобиля «Лада Гранта». Он ехал со стороны улицы Стародубской в сторону проспекта Московского.

- Предварительно установили, что ребенок перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля, - уточняют в Госавтоинспекции. - Его госпитализировали с тупой травмой живота. По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Кстати, всего в минувшие сутки - среду, 3-го - в регионе зафиксировали три ДТП с пострадавшими. Два человека погибли, столько же - получили травмы различной степени тяжести.

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