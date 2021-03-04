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Улице у Дворца единоборств в Брянске присвоят имя Николая Королева

Инициативу поддержали депутаты Советской территориальной районной группы горсовета
Анна ЛЕВКИНА
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Фото из социальных сетей.

Фото из социальных сетей.

Улицу у строящегося в Брянске Дворца единоборств планируют назвать в честь выдающегося боксера СССР Николая Королева. Вопрос рассмотрели депутаты Советской районной территориальной группы горсовета в среду, 3 марта.

Предложение присвоить улице имя участника партизанского отряда поступило от федерации бокса Брянской области. Народные избранники инициативу поддержали. И рекомендовали мэрии подготовить документы для вынесения вопроса на заседание городского совета.

Отметим, новая улица - это продолжение улицы Счастливой. Она будет начинаться от пересечения с улицей Советской, а заканчиваться у Объездной.

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