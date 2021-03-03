Выезд из брянской Бежицы заблокировало ДТП на кольце

Фото: vk.com, сообщество "ЧП и ДТП Брянск".

Вечером в среду, 3 марта, движение автотранспорта на выезде из брянской Бежицы – окрестностях Московского микрорайона – парализовало ДТП. О происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях.

Внушительные заторы образовались на улицах Ульянова и Бурова. Их протяженность достигала пяти километров.

«ДТП на кольце в Московском. Ульянова стоит в обе стороны», – предостерег горожан автор поста.

Пострадал ли кто-либо в происшествии – неизвестно. Официальной информации от ГИБДД пока не поступало.

Напомним, в этот же день в Брянске произошло еще минимум три автоаварии, в том числе две с участием общественного транспорта.

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