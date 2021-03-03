У памятника Артиллеристам в Брянске столкнулись два автомобиля

Фото: vk.com, сообщество "ЧП и ДТП Брянск".

Два автомобиля столкнулись на улице Калинина в Брянске во второй половине дня в среду, 3 марта. О происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях.

О ДТП на так называемой «пушке» - районе памятника Артиллеристам - стало известно около 17.30. Автор поста уточнил, что дорогу не поделили легковушки. Сообщение в популярном публике брянец проиллюстрировал фотографией.

Инцидент обсуждают пользователи в комментариях. Автомобилисты поясняют, что на участке автоаварии – не редкость. И отмечают, что многие не умеют правильно выезжать с Калинина на «Брянск-1». И не уступают дорогу друг другу.

Кстати, в этот же день в Брянске случилось минимум два ДТП с участием общественного транспорта. К счастью, оба не серьезные. Так, утром на Красноармейской в Советском районе автобус №5а врезался в легковой «ВАЗ». А около 12.00 на кольце Полтинника дорогая иномарка влетела в маршрутку.

- Ехала в маршрутном такси №47, - рассказывает «Комсомолке» горожанка Нина. - Подъезжая к стоматологической поликлинике, в микроавтобусе ощутили удар. Как оказалась, в нас сзади въехал легковой автомобиль. После небольшого спора водители решили вызвать сотрудников ГИБДД. Нам вернули деньги и высадили. Никто из пассажиров не пострадал.

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