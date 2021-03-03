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Общество

В Брянской области сдать на права можно в строго определенном месте

Это затрагивает несколько категорий водителей
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянской области с 15 марта лишенные прав водители смогут пересдать теоретический экзамен лишь в одном специально определенном для этого месте. Также только здесь будут осуществлять первичное рассмотрение заявлений на обмен иностранных водительских удостоверений.

Проверять знание правил дорожного движения будут в отделении №1 Межрайонного отдела регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора ГИБДД по Брянской области. Помещение расположено в Брянске, на проспекте Московском в доме №7.

Ограничено и время приема. Он будет проходить строго по пятницам с 9.30 до 17.00 с перерывом с 13.00 до 14.00, сообщили в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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