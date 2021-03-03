В Брянской области с 5 по 8 марта пройдет облава на нетрезвых водителей

В Брянской области с 5 по 8 марта пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Инспекторы будут выявлять пьяных за рулем, а также лишенных ранее водительских прав.

К участникам дорожного движения обращаются с призывом сообщать о фактах нетрезвой езды. Об этом можно рассказать ближайшему наряду дорожно-патрульной службы или по телефону дежурной части (4832) 74-36-84.

Также гражданам напомнили, что они могут использовать видео и аудиозаписи для фиксации правонарушений со стороны инспекторов Госавтоинспекции, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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