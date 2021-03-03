В Брянске для новой школы забили 1575 свай

Сейчас подрядчики готовят фундамент, проводят армирование и бетонирование ростверков. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске под строительство новой школы подрядчики забили все запланированные 1575 свай. Таким образом, обустройство свайного поля полностью завершено.

Напомним, в районе улицы Романа Брянского продолжают возводить новое учебное заведение на 1225 мест. Оно будет идентичным школе №71, которую открыли на территории старого аэропорта в сентябре 2020 года.

Сейчас подрядчики готовят фундамент, проводят армирование и бетонирование ростверков. Эти работы выполнены примерно на 60 процентов. Уже приступили к бетонированию стен в подвальных помещениях. Этим занимаются две бригады монолитчиков.

Все работы идут в соответствии с графиком. По контракту новую школу должны пустить в эксплуатацию в следующем году, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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