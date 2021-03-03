Брянский Росреестр присоединился к эксперименту по досудебному обжалованию решений надзорных органов

Фото: "Росреестр".

Участие в эксперименте позволит индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, в отношении которых проводится или завершена проверка, обжаловать решения надзорного органа, нарушающего их права и законные интересы.

Так, с 19 февраля 2021 года можно направить жалобу на действия сотрудников Росреестра при осуществлении государственного земельного и геодезического контроля (надзора). В рамках эксперимента также будет отработан механизм подачи жалоб с помощью портала государственных услуг. Индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу необходимо будет заверить обращение электронной подписью.

Эксперимент обеспечит плавный переход к обязательному досудебному обжалованию, которое предусмотрено Федеральным законом (вступает в силу 1 июля 2021 года), и сделает этот процесс прозрачным и понятным любому пользователю.

Как сообщил руководитель Управления Росреестра по Брянской области Андрей Новиков – данная дополнительная процедура должна помочь индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в досудебном порядке исключить необоснованное привлечение к ответственности, а также разгрузить судебную систему от дополнительных дел. Но, в случае если нарушитель действительно нарушил действующее законодательство, а решение надзорного органа было вынесено законно и обосновано, то уйти от ответственности нарушителю все равно не получится.