Жителя Новозыбкова будут судить за аферу с чернобыльским жильем

В Брянской области выявили факт мошенничества при получении чернобыльских компенсаций на дом в селе Сновское Новозыбковского городского округа.

Прокурорская проверка выявила, что в 2014 году в региональный Департамент семьи, социальной и демографической политики представили документы с недостоверными сведениями о собственнике недвижимости.

Это было сделано для включения гражданина в список лиц, которым положена компенсация за утраченное имущество из-за катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.

Злоумышленник получил 1 миллион 492 тысячи рублей. На него завели уголовное дело за мошенничество при получении выплат в особо крупном размере, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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