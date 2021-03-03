Житель Брянска забрался через балкон в квартиру и украл дорогой смартфон

27-летнего жителя Брянска подозревают в кражах и грабеже. В полицию обратился 18-летний молодой человек из Бежицкого района. Он рассказал о пропаже смартфона за 24 тысячи рублей. В ту ночь он ночевал у бабушки. Квартира расположена на первом этаже, она была заперта изнутри. Преступник мог проникнуть в дом только через открытый балкон.

Через три дня полицейские задержали подозреваемого. Он уже имеет шесть судимостей.

- Задержанный был знаком с потерпевшим, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Фигурант нуждался в деньгах, и, заметив на балконе приятеля, сразу вспомнил о его новом дорогостоящем телефоне. Дождавшись, пока тот уснет, он проник в комнату через балкон и похитил гаджет. Утром злоумышленник продал его на улице случайному прохожему.

Во время расследования выяснилось,что в последнее время мужчина совершал и другие преступления. Следователь сумел доказать его причастность к четырем кражам и грабежу.

По версии следствия, злоумышленник украл из магазинов электроинструменты, туалетную воду и велосипед. На улице он нашел чужую банковскую карту и оплатил покупки на 17 тысяч рублей.

Подозреваемому предъявили обвинение.

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