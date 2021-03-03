Двух жителей Брянска будут судить за сбыт наркотиков

Двух жителей Брянска будут судить за незаконный сбыт наркотиков и психотропных веществ в значительном, крупном и особо крупном размерах.

Следствие установило, что в апреле – мае 2020 года они путем «закладок» оставляли наркотики для последующей передачи потребителям в Брянске и в Орле. Правоохранители изъяли у распространителей более одного килограмма запрещенных средств.

Уголовное дело будет рассматривать Советский районный суд. Виновным могут дать от 15 до 20 лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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