Брянск
Еще
Радио
Брянск
Еще
Радио
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Брянской области нашли мертвой 17-летнюю девушку

Трагедия произошла 2 марта в Выгоничском районе
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий
В Выгоничском районе Брянской области нашли погибшей 17-летнюю девушку.

В Выгоничском районе Брянской области нашли погибшей 17-летнюю девушку.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Выгоничском районе Брянской области нашли погибшей 17-летнюю девушку. Трагедия случилась в среду, 2 марта. Как стало известно «КП-Брянск», рассматривают версию самоубийства.

На месте происшествия работают полицейские и следователи. Причины случившегося выясняют. В ближайшее время проведут все необходимые экспертизы.

Официальной информации о смерти несовершеннолетней девушки нет.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».