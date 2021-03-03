В Брянской области нашли мертвой 17-летнюю девушку

В Выгоничском районе Брянской области нашли погибшей 17-летнюю девушку.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Выгоничском районе Брянской области нашли погибшей 17-летнюю девушку. Трагедия случилась в среду, 2 марта. Как стало известно «КП-Брянск», рассматривают версию самоубийства.
На месте происшествия работают полицейские и следователи. Причины случившегося выясняют. В ближайшее время проведут все необходимые экспертизы.
Официальной информации о смерти несовершеннолетней девушки нет.
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