В Брянской области нашли мертвой 17-летнюю девушку

В Выгоничском районе Брянской области нашли погибшей 17-летнюю девушку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Выгоничском районе Брянской области нашли погибшей 17-летнюю девушку. Трагедия случилась в среду, 2 марта. Как стало известно «КП-Брянск», рассматривают версию самоубийства.

На месте происшествия работают полицейские и следователи. Причины случившегося выясняют. В ближайшее время проведут все необходимые экспертизы.

Официальной информации о смерти несовершеннолетней девушки нет.

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