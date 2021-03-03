В Брянской области от коронавируса за сутки скончались три человека

В Брянской области от коронавируса за прошедшие сутки скончались три человека. Общее число умерших составляет 260 человек. Такие данные 3 марта опубликовали в оперативном штабе.

За сутки диагноз "коронавирус" поставили еще 93 пациентам. За то же время выздоровели 110 человек. За 24 часа выполнили 1869 тестов на инфекцию.

Общее число заболевших на 3 марта равно 33185 брянцев, выздоровели 32313 из них. В регионе выполнили больше 462 тестов на ковид.

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