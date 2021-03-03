В Брянске пройдет презентация новой книги экс-губернатора Юрия Лодкина

В Брянске 10 марта пройдет презентация новой книги бывшего брянского губернатора Юрия Лодкина «Сказы Брянского леса». Мероприятие состоится в областной библиотеке имени Федора Тютчева. На него пригласили писателей, журналистов, преподавателей вузов, читателей библиотеки.

В новой книге Юрий Евгеньевич соединил сегодняшний день и минувшее, брянские легенды и людей, которых хорошо знают в наших краях. Читатель узнает о брянской истории.

Начало презентации в 15.00. Встреча пройдет с соблюдением эпидемиологических мер. (12+)

Юрий Лодкин - члена Союза писателей России, член Союза журналистов России, занимал пост руководителя Брянской области в 1993 году, а также с 1996 по 2004 год.

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