За сутки на брянские дороги высыпали больше двух тысяч тонн песка и соли

Фото: пресс-служба управления автомобильных дорог Брянской области.

За прошедшие сутки в Брянской области на дороги регионального и межмуниципального значения высыпали 2176 тонн песка и соли. От наледи обработали две тысячи 65 километров дорог. От снега очистили 237 километров обочин и 35 километров проезжей части, сообщают в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области.

Для этого на трассах задействовали 156 единиц техники. Дорожные машины оборудованы световой сигнализацией, радиостанциями и датчиками ГЛОНАСС.

Ни одного ДТП из-за скользких дорог не случилась.

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