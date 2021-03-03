В ночном пожаре в Дятьковском районе погиб мужчина и пострадали двое

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В ночном пожаре в дятьковском поселке Старь погиб 64-летний мужчина и пострадали еще два человека. Горела квартира на втором этаже многоэтажного дома на улице Комарова. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 1.39 в среду, 3 марта.

На место выехали четыре пожарные машины.

- На тушении работал один ручной пожарный ствол, звено газодымозащитной службы, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - В 02.19 пожар локализовали. В 02.23 ликвидировали открытое горение. В 03.35 полностью потушили пожар.

Из подъезда эвакуировали 15 человек с помощью пожарной лестницы. Троих жильцов спасли с применением масок. Эксперты установят причину пожара.

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