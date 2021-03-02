У брянского мемориала "Лесникам-партизанам" будут проводить памятные мероприятия

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области у мемориала "Лесникам-партизанам" с этого года будут проводить памятные мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне. Мемориальный комплекс включили в список памятных мест.

Памятник располагается на территории учебно-опытного лесничества, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Здесь же расположены землянка-штаб партизанской бригады и кордон лесника. Комплекс открыли в августе 2020 года.

На памятнике изображен портрет лесника Болвинского лесничества Дмитрия Ивановича Уваренкова. Он был связистом партизанского отряда. В июне 1942-го оккупанты приказали ему привести их на место расположения партизанского отряда в обмен на новый дом, корову и коня. Но Дмитрий Иванович повел немцев в другую сторону… На его казнь гитлеровцы согнали все село.

Теперь у памятника будут отмечать День Победы 9 Мая, День партизан и подпольщиков 29 июня и День освобождения Брянщины 17 сентября.

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