В Брянске два дня будет ограничено движение на двух переездах

В Брянске 3 марта с 10.00 до 17.00 ограничат движение на переезде 136 километр 7 перегона «Брянск-Орловский – Орджоникидзе». Проезд здесь будет осуществляться по одной стороне, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

5 марта в Брянске с 10.00 до 14.00 частично перекроют железнодорожный переезд 0 километр пк-1 по улице Белорусской. Это связано с неотложным ремонтом вспучивания настила переезда. Об этом сообщили на Брянск-Льговской дистанции пути.

Движение здесь будет происходить по одной полосе. Региональная Госавтоинспекция просит водителей заблаговременно планировать маршрут и пользоваться альтернативными дорогами.

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