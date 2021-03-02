В Навле отремонтируют крышу детсада и фасад дома культуры

В брянском поселке Навля отремонтируют крышу детского сада №3 и фасад дома культуры. Об этом попросили местные жители у губернатора на личном приеме 2 марта.

Директор детсада Елена Каштанова поблагодарила за пристройку на 55 мест, которую возвели в прошлом году. Но сообщила, что в ремонте нуждается крыша основного здания.

Деньги на ремонт кровли выделят по программе «Развитие образования и науки Брянской области». Уже разработали смету, документы готовят для государственной экспертизы.

Специалист навлинского ДК Алексей Бондаренко рассказал главе региона, что за последние годы в доме культуры отремонтировали кровлю, зрительный зал, фойе и санузлы. Теперь работы нужно провести на фасаде.

На ремонт здания ДК выделили два миллиона рублей из областного бюджета, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Проектно-сметная документация находится в стадии завершения.

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