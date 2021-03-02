В Суземке осудят двух жителей Шри-Ланки за незаконное пересечение границы

Передано в суд уголовное дело о незаконном пересечении госграницы РФ двумя гражданами Шри-Ланки. Обоих задержали в Брянской области – при попытке пешком пробраться в Украину. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры во вторник, 2 марта.

Обвиняемым – 24 и 27 лет.

По версии следствия, гости из Южной Азии нарушили закон дважды. Сначала вне установленных пунктов пропуска, в качестве пассажиров автотранспорта, въехали с территории Белоруссии в Смоленскую область. А две недели спустя, 9 ноября, уже пешком попытались пробраться из Брянской области в Украину. Нелегалов задержали пограничники в окрестностях поселка Новенькое Суземского района.

- Иностранцев обвиняют в незаконном пересечении госграницы РФ и покушении на аналогичное преступление, - уточняют в надзорном ведомстве. - По существу уголовное дело рассмотрит Суземский районный суд.

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