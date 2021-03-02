В Брянской области от коронавируса привились 43669 человек

В Брянской области прививку от коронавируса сделали 43669 человек. Это данные на 1 марта 2021 года. Цифры опубликовали в региональном оперативном штабе.

Всего в регион поступило больше 55 тысяч доз препарата "Спутник V". Прививку сейчас можно сделать в 61 медицинской организации. Изначально при начале массовой вакцинации от коронавируса открыли 49 прививочных кабинетов. Вакцину можно получить и в некоторых частных клиниках.

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