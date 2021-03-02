Наказал себя на деньги

Фото: АО «Чистая планета».

Жителя Брянска оштрафовали за неправильное обращение с отходами. Мужчину привлекли к административной ответственности за выброшенную в бункер для ТКО полиэтиленовую пленку.

Факт нарушения природоохранного законодательства зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная региональным оператором по обращению с ТКО на контейнерной площадке областного центра по улице Королева, 11/1. Житель Брянска подъехал на своей машине и выгрузил из нее в бункер, предназначенный для ТКО, 5 кубических метров отходов пленки полиэтилена от теплицы.

- Полиэтилен разлагается около двухсот лет! Поэтому в таких больших объемах он должен утилизироваться определенным образом. Выбрасывать в контейнер для ТКО эти отходы нельзя. Чтобы не нарушать закон и не наносить вред окружающей среде, достаточно было приехать на полигон и сдать полиэтилен на обезвреживание и утилизацию. Так ему бы не пришлось платить штраф в несколько тысяч рублей, а также еще и возмещать судебные расходы, - прокомментировала руководитель экологической службы АО «Чистая планета» Татьяна Корытина.