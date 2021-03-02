Жителя Брянской области оштрафовали за незаконную рубку деревьев

Фото: Управление лесами Брянской области.

Жителя Брянской области поймали за незаконной рубкой ветровальной древесины. Инцидент произошел 17 января 2021 года в Злынковском лесничестве, в квартале 35 выделе 4 Климовского участкового лесничества.

На нарушителя завели административное дело, которое направили в Климовский районный суд. Мужчину признали виновным в вырубке 53,53 кубических метров древесины и выписали штраф 4 тысячи рублей.

Также у самовольного лесоруба конфисковали незаконно заготовленную древесину и бензопилу, которой он работал, рассказали в Управлении лесами Брянской области.

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