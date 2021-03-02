Переезд на Белорусской в Брянске частично закроют 5 марта

Железнодорожный переезд на улице Белорусской в Брянске частично закроют для автотранспорта в предстоящую пятницу, 5 марта.

Движение на нулевом километре скорректируют с 10.00 до 14.00. Для машин оставят только одну полосу.

Это необходимо для проведения неотложных работ по устранению вспучивания настила переезда, уточняют в региональной ГИБДД со ссылкой на «Брянск-Льговская дистанции пути».

Автомобилистам порекомендовали планировать поездки заранее. И по возможности использовать альтернативные пути проезда.

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