Умер экс-депутат Брянской облдумы Дмитрий Ковалев

Ушел из жизни экс-депутат Брянской областной Думы Дмитрий Ковалев. Ему было 80 лет. О кончине сообщили на сайте законодательного округа и в брянском отделении партии «Единая Россия», в которой состоял политик.

Дмитрий Кузьмич родился 7 января 1941 года. После окончания школы и вуза связал свою жизнь с родным Почепским районом. Много лет мужчина посвятил работе на земле. Возглавлял одно из ведущих сельхозпредприятий района – «Красный Рог».

Дмитрий Ковалев избирался в четыре созыва областной Думы - второго, третьего, четвертого и пятого. Был первым заместителем председателя.

«В полной мере организаторский, управленческий, законотворческий талант Дмитрия Кузьмича проявился в период его работы в Брянской областной Думе. При его непосредственном участии разработан и принят целый ряд важнейших нормативно - правовых актов», - отмечено в некрологе.

Соболезнования родным и друзьям умершего выражают и единороссы. И уточняют:

«Дмитрий Ковалев был членом партии «Единая Россия», избирался членом регионального политического совета и заместителем секретаря Почепского местного отделения партии».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».