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В Брянской области выявили 99 новых случаев коронавируса

Выздоровели 58 пациентов
Анна ЛЕВКИНА
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На Брянщине выявили 99 случаев коронавируса за сутки.

На Брянщине выявили 99 случаев коронавируса за сутки.

Фото: Анна ЛЕВКИНА

99 жителям Брянской области диагностировали коронавирус в минувшие сутки. Такова официальная информация регионального оперштаба на утро вторника, 2 марта.

Общее число ковид-положительных на Брянщине достигло 33092. Из них 32203 человека – или 97,3 процента – уже победили инфекцию. Непосредственно накануне зафиксировали 58 выздоровлений.

В отчетный период не произошло новых смертей от ковида. Их по-прежнему 257.

Брянская область находится на 39-м месте в России по числу инфицированных жителей с начала пандемии. Суточный прирост заболеваемости составил около 0,3 процента.