В Брянске в тройном ДТП пострадали три человека

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске в тройном ДТП на улице Делегатской пострадали три человека. Автоавария случилась около восьми часов утра в понедельник, 1 марта, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

47-летний водитель автомобиля ВАЗ-21053 ехал со стороны улицы Островского в сторону улицы Сахарова. ОН пошел на обгон автобуса "Ситроен" и выехал на встречную полосу. Отечественная легковушка столкнулась с "Опелем Астра", за рулем которого был 26-летний автомобилист. После этого две легковушки столкнулись с автобусом "Ситроен".

У водителя ВАЗа - перелом ноги, ушиб грудной клетки и ссадины. 36-летняя пассажирка "Опеля" получила ушибы лица и головы. У 30-летней пассажирки иномарки диагностировали ушибы головы, позвоночника. Всех троих пострадавших отпустили домой, назначив лечение.

Полицейские проводят проверку по факту автоаварии.

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