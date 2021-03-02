Умер 66-летний доцент БГТУ Александр Воронов

На 67-м году жизни скончался доцент Брянского государственного технического университета Александр Воронов. Печальной новостью поделились в вузе.

Педагога не стало 28 февраля.

При жизни Александр Воронов был преподавателем кафедры «Механика и ДПМ». Он - кандидат технических наук. Брянец окончил вуз в 1978 году. Впоследствии стал там работать.

Длительное время был заведующим отделом аспирантуры и докторантуры. С 2018-го трудился на упомянутой кафедре БГТУ.

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