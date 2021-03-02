УФАС отменит контракт на закупку оборудования для ледового дворца в Новозыбкове

УФАС потребовало признать недействительным контракт на закупку оборудования для строящегося в брянском городе Новозыбкове ледового дворца. Причина – множество несоответствий в документации. Исковое заявление направили в Арбитражный суд региона. Об этом стало известно 1 марта.

Нарушения законодательства о контрактной системе выявила внеплановая проверка. Ее инициировала инспекция брянского УФАС. Проверяли законность проведения электронного аукциона на закупку оборудования для Дворца спорта по улице Гагарина. А проводил его отдел культуры, спорта и молодежной политики Новозыбковской горадминистрации.

Антимонопольщики обнаружили сразу несколько грубых нарушений. Так, например, разработанная заказчиком инструкция по заполнению первой части заявки на участие в аукционе не соответствовала положениям Технического задания. Плюс заявленные в документации показатели не соответствовали ни одному производителю оборудования.

Кроме того, при описании объекта закупки не прописывались наименование и характеристики товаров, входящих в предмет электронного аукциона. Также в одном лоте объединялись технологически и функционально не связанные товары.

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