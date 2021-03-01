Брянского губернатора наградили золотой медалью Минсельхоза

Брянщина является одним из лидеров в производстве картофеля, сыров, мяса и молока. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Брянского губернатора Александра Богомаза наградили золотой медалью Министерства сельского хозяйства «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России».

Это высшая ведомственная награда Минсельхоза. Медаль Александру Богомазу вручил председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот.

Успехи Брянской области в сельском хозяйстве отмечают на государственном уровне уже не первый год. Неслучайно, именно наш регион был избран для проведения Всероссийского дня поля в 2020 году.

Брянщина является одним из лидеров в производстве картофеля, сыров, мяса и молока. Производство мяса всех категорий за пять лет выросло в два раза, зерна – в 2,5 раза. Развиваются также новые направления агропромышленного комплекса.

Регион входит в двадцатку лидеров по России по наибольшему приросту сельскохозяйственного экспорта, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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