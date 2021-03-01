В Брянске почтили память бойцов 6-й роты

Среди 84 погибших в Чечне 1 марта 2000 года десантников были и пятеро уроженцев Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске почтили память бойцов 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии. Торжественная церемония прошла сегодня у памятника «Круговая оборона» на аллее Славы. Среди 84 погибших в Чечне 1 марта 2000 года десантников были и пятеро уроженцев Брянской области.

В первый день весны руководители региона, родные и близкие бойцов возложили цветы к памятнику и почтили память погибших минутой молчания, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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