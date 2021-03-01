Брянские пловцы завоевали несколько наград на чемпионате ЦФО

Брянские пловцы Илья Бородин и Марьяна Гапеева завоевали несколько наград на чемпионате ЦФО, который проходил в Обнинске 22-26 февраля. Также спортсмены установили три рекорда области. Об этом сообщили в облспортуправлении.

На соревнованиях в Калужской области Илье Бородине не было равных на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Брянец показал результат в 4:20:20. И стал лучшим как среди юниоров, так и среди взрослых.

Этот же пловец отличился в заплыве на 100 метров стилем «баттерфляй». В 50-метровом бассейне он показал результат 55,93 секунды и стал вторым среди юниоров. Также брянец установил рекорд области.

Кроме того, Илья Бородин принес в копилку сборной еще два первых места: по итогам комплексного заплыва на 200 метров, и вольным стилем на дистанции 800 метров.

Отличилась на чемпионате и воспитанница брянской спортшколы «Дельфин» Марьяна Гапеева. Ей принадлежат сразу два рекорда области: на дистанциях 100 метров и 400 метров вольным стилем. Ее результаты 1:01:00 и 4:36:08 соответственно.

- Чемпионат ЦФО является отборочным соревнованием к чемпионату России, который пройдет в апреле в Казани, - отмечают в областном управлении. - Именно там будет сформирована сборная команда страны для участия в Олимпийских играх в Токио.

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