В Брянской области в марте отпразднуют дни рождения 220 долгожителей

В Брянской области в марте 220 долгожителей отметят дни рождения. Им исполнится по 90, 95 и 100 лет. Каждый юбиляр получит поздравление от президента Владимира Путина, рассказали в пресс-службе ОПФР по Брянской области.

Больше всего долгожителей среди женщин. Только 39 мужчин отпразднуют солидные даты в марте. 182 жителя региона отметят 90 лет, 36 – 95. А жителям Брянска и Дубровского района в марте исполнится по сто лет.

Популярные среди женщин имена – Мария, Лидия и Нина. Есть среди долгожительниц Клавдии, Пелагеи, Капиталлины. Встречаются и такие редкие имена, как Ида, Эльза, Есфира, а также Марта. Мужчины носят имена Владимир, Николай и Стефан.

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