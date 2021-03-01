Новым начальником брянского «Динамо» назначили Евгения Синицу

Фото: vk.com, сообщество "ФК "Динамо-Брянск"".

В футбольном клубе «Динамо-Брянск» назначен новый начальник - Евгений Синицын. До недавнего времени тот был администратором команды. Организационные обязанности возложили на назначенца перед первым матчем в ФНЛ 2021 года. Об этом стало известно в понедельник, 1 марта.

Евгений Синица – воспитанник ДЮСШ «Динамо-Брянск». Свою профессиональную карьеру он начинал в футбольном клубе «Таганрог». Позже он вернулся в родной клуб, отыграл четыре сезона на позициях центрального и крайнего защитника. Был капитаном команды. Карьеру завершил в 2018-м - из-за рецидива тяжелой травмы.

Административной работой в брянском ФК Евгений Синица начал заниматься в начале прошлого года, уточняют в сетевой группе сине-белых.

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